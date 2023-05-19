Домик у дачи: придется ли россиянам в 2023 году сносить бани и сараи?

Дачный сезон, едва начавшись, сразу озадачил владельцев загородных участков. В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила для так называемых вспомогательных построек, к которым относятся, например, приусадебные бани, сараи и гаражи, возведенные на дачных участках.
Каким новым критериям они должны соответствовать и что может случиться, если их не соблюдать, рассказываем в наших карточках.
О чем говорится в постановлении?
1
В документе прописаны критерии для двух типов вспомогательных построек — тех, что могут находиться при промышленных предприятиях, и тех, что можно строить в дачном секторе около частных жилых домов. Если сооружения отвечают этим критериям, их можно строить без получения разрешения на строительство от органа местного самоуправления.
Как говорится в постановлении, "появление четких критериев, по которым можно определить сооружения и постройки как вспомогательные, позволит уменьшить количество судебных споров и обращений граждан в различные ведомства, а также снизить издержки застройщиков на возведение таких объектов".
Какие критерии прописаны для построек в частном секторе?
2
Строение (сооружение, постройка), возведенная в частном секторе (или, как прописано в тексте постановления, "на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо для блокированной жилой застройки, либо для ведения гражданами садоводства для собственных нужд"), считается вспомогательным, если отвечает хотя бы одному из следующих параметров:
— будет строиться (или уже построено) на одном земельном участке с основным объектом;
— является сараем, баней, теплицей, навесом, погребом, колодцем, другой хозяйственной постройкой (в том числе временной) или "сооружением, предназначенным для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд", соответствующих виду разрешенного использования земельного участка.
При этом такое строение не должно возвышаться над землей больше чем на 20 м. Также оно не может иметь больше трех надземных этажей. Количество подземных этажей не регламентируется и ограничивается здравым смыслом владельца здания.
Ограничения по высоте и этажности не означают, что строить выше нельзя. Но в этом случае необходимо получать разрешение на строительство. С другой стороны, 20 м — это высота примерно шестиэтажного городского дома. Представить себе, для каких целей может потребоваться вспомогательная постройка подобной высоты, довольно затруднительно.
Новые критерии уже применяются?
3
Этим летом дачники могут не волноваться — новые требования вступят в силу с 1 сентября 2023 года (и будут действовать в течение ближайших пяти лет). Однако очевидно, что запланированное на нынешнее лето строительство нужно будет вести уже с учетом осенних нововведений.
Кроме того, необходимо помнить и о других ограничениях для построек на дачных участках. Они предусмотрены сводом правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения".
В частности, вспомогательная постройка должна находиться не менее чем в 1 м от забора, установленного по периметру участка. Одновременно она должна быть не менее чем в 5 м от "красной линии" улицы (то есть границы, отделяющей общественную территорию в населенном пункте от частной) или 3 м от обычного проезда.
Кроме того, имеет значение и тип вспомогательной постройки. В зависимости от этого предусмотрены расстояния, на которые постройки должны быть удалены от жилого дома. Так, от дома до колодца, погреба или бани должно быть не менее 8 м. Туалет должен находиться на расстоянии не менее 2 м от забора, 8 м от колодца и 12 м от других построек. А если эта постройка — теплица, птичник или сарай для скота, то она должна отстоять от жилого дома на 12 м, а от забора — минимум на 4 м.
Что будет, если не соблюдать критерии?
4
Если игнорировать критерии, собственник рискует нарваться на штраф. Штраф небольшой — от 2 до 5 тыс. рублей. Гораздо хуже то, что в этом случае местные власти могут признать постройку самовольной и потребовать от владельца ее снести, причем за его собственный счет.
Что еще нового могут делать дачники?
5
2023 год принес сразу несколько поводов для радости обладателям загородных участков. Так, с 1 января граждане, мечтающие заниматься птице- и животноводством на своих приусадебных хозяйствах, получили возможность разводить "сельскохозяйственную птицу" и кроликов. Раньше это считалось административным нарушением и за это могли выписать штраф до 20 тыс. рублей. Правда, при этом необходимо соблюдать все те же нормы планировки и застройки — курятники и крольчатники должны находиться на определенном удалении как от своего дома, так и от соседского.
А с 1 марта были смягчены противопожарные правила, сократившие минимально необходимое расстояние от строений до открытого и закрытого огня. До весны это расстояние измерялось 50 м, что в большинстве случаев фактически превращало любые дачные манипуляции с огнем (например, жарку шашлыков и даже сжигание мусора) в нелегальную процедуру. Теперь же допустимое расстояние между строениями и открытым огнем официально сокращено до 15 м. А если огонь разводится в железной бочке (и, таким образом, считается закрытым), минимальное расстояние составляет всего 7,5 м. Наконец, отдельно установлены требования к мангалам. Его можно ставить на расстоянии минимум 5 м от любой постройки.
И если разводить живность на даче мечтают далеко не все, то "огненные послабления", несомненно, должны порадовать подавляющее число дачников.
Евгений Мазин