Домик у дачи: придется ли россиянам в 2023 году сносить бани и сараи?

Этим летом дачники могут не волноваться — новые требования вступят в силу с 1 сентября 2023 года (и будут действовать в течение ближайших пяти лет). Однако очевидно, что запланированное на нынешнее лето строительство нужно будет вести уже с учетом осенних нововведений.

Кроме того, необходимо помнить и о других ограничениях для построек на дачных участках. Они предусмотрены сводом правил "Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения".

В частности, вспомогательная постройка должна находиться не менее чем в 1 м от забора, установленного по периметру участка. Одновременно она должна быть не менее чем в 5 м от "красной линии" улицы (то есть границы, отделяющей общественную территорию в населенном пункте от частной) или 3 м от обычного проезда.

Кроме того, имеет значение и тип вспомогательной постройки. В зависимости от этого предусмотрены расстояния, на которые постройки должны быть удалены от жилого дома. Так, от дома до колодца, погреба или бани должно быть не менее 8 м. Туалет должен находиться на расстоянии не менее 2 м от забора, 8 м от колодца и 12 м от других построек. А если эта постройка — теплица, птичник или сарай для скота, то она должна отстоять от жилого дома на 12 м, а от забора — минимум на 4 м.