Путин поприветствовал участников и организаторам XII Съезда онкологов России

Подобные мероприятия позволяют на экспертном уровне обсудить профессиональные проблемы, отметил президент России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XII Съезда онкологов России, отметив, что такие форумы позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы и обменяться накопленным опытом. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваши традиционные форумы - всегда большое, значимое событие в жизни медицинского сообщества страны. Они позволяют на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, предложить новые подходы к вопросам профилактики, диагностики и лечения опасных недугов. И, конечно, эти встречи предоставляют хорошую возможность подвести предварительные итоги реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что программа съезда насыщена и разнообразна. "Помимо открытых дискуссий и круглых столов с известными учеными и организаторами здравоохранения, специальных мероприятий для среднего медицинского персонала и пациентов будет осуществляться прямая трансляция уникальных мастер-классов ведущих хирургов России", - подчеркнул Путин.

Глава государства уверен, что XII Съезд онкологов России пройдет в "конструктивном, творческом ключе, а его решения и рекомендации будут способствовать повышению эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями".

Президент пожелал участникам и организаторам съезда плодотворной работы и всего самого доброго.