В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге после схода вагонов

Министр транспорта республики Николай Лукашенко также отметил, что планируется увеличить количество обходов для осмотра железнодорожного полотна

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Крыма усилят меры безопасности на железной дороге после схода восьми вагонов с рельсов. Об этом министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил в прямом эфире на телеканале "Россия 24".

"Меры уже были усилены, и сейчас по итогам произведенного расследования будут приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности всех участков железнодорожных путей на территории Республики Крым", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что планируется увеличить количество обходов для осмотра железнодорожного полотна, а также решается вопрос установки видеонаблюдения.

По словам Лукашенко, пассажирские и грузовые поезда после инцидента ходят по расписанию. "Техника работает по ликвидации последствий в полосе отвода, на движение поездов данные работы не влияют. Все вагоны подняли. Владельцы вагонов и груза вчера были установлены, следственными органами проводится работа по оценке ущерба, по итогам будут приняты специальные меры, чтобы эти моменты устранить", - сказал министр.