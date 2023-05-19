В Красноярском крае выявили новый случай АЧС

В Каратузском районе сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в селе Моторское Каратузского района Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"В Каратузский отдел ветеринарии поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Моторское Каратузского района. Специалистами учреждения были отобраны пробы патологического материала, в результате установлен диагноз - африканская чума свиней. В Каратузском районе сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб", - говорится в сообщении.

По данным краевого Россельхознадзора, в селе Моторское берутся пробы на наличие вируса АЧС у всех животных в очаге, а также проводится дезинфекция территории.

В середине марта специалистам Россельхознадзора поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса. Были взяты пробы и выяснилось, что животные заражены африканской чумой свиней. Геном АЧС выявлен в пяти населенных пунктах на юге Красноярского края. Было изъято и уничтожено 3 810 голов и почти 18 тонн животноводческой продукции. Последний случай АЧС в регионе был выявлен в начале апреля. В середине мая правительство Красноярского края выделило более 40 млн рублей на компенсации пострадавшим от АЧС фермерам.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.