Фурсенко заявил, что студенты не хотят учиться шесть лет

Их мнение также должно учитываться при расчете сроков обучения, считает помощник президента РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Современные студенты в России не хотят учиться слишком долго, и их мнение также должно учитываться при расчете сроков обучения. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в пятницу на заседании коллегии Минобрнауки РФ. Он напомнил, что вузовское руководство зачастую считает правильным учить "шесть плюс три" года, а работодатели хотели бы получить специалистов через "два плюс один" год.

"Давайте вспомним еще об одном участнике процесса - о студенте, <...> на сегодняшний день по шесть лет студенты учиться не хотят. И есть отрасли, для которых это вполне нормально и законно. Ну, не надо учить айтишников шесть лет в вузе. Другое дело, что, может быть, через какое-то время надо получить дополнительное образование. И, может быть, не надо называть это магистратурой. Давайте назовем это дополнительным образованием. Есть абсолютно нормальные программы, не надо привязываться к "иероглифам", - подчеркнул Фурсенко.

Как отметил помощник президента, в наши дни невозможно подготовить специалиста "под ключ". "Мы не должны готовить человека, который на 100% подходит под работодателя, <...> ничего страшного, если человек приходит готовым к тому, чтобы освоить что-то новое, но каких-то вещей конкретных не знает. Ничего страшного нет в том, что на предприятиях человека доучивают", - отметил Фурсенко.

Что касается фундаментальных наук, то Фурсенко напомнил, что в этой сфере "в любом случае надо учиться всю жизнь".