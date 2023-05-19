В Якутии наградили бывшего главу компании "Алроса" Сергея Иванова

Орден "Полярная звезда" Иванов получил за заслуги в алмазодобывающей отрасли

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Сергей Иванов, ранее занимавший пост главы алмазодобывающей компании "Алроса", награжден орденом "Полярная звезда" - высшей наградой Якутии. Соответствующий указ подписал галава республики Айсен Николаев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За заслуги в алмазодобывающей отрасли, особый вклад в социально-экономическое развитие республики Сергей Иванов награжден орденом Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда", - говорится в сообщении.

Николаев отметил развитие и качественную трансформацию в качестве лидера мировой алмазодобычи за время руководства компанией Ивановым в течение шести лет. "За последние годы нам выпало вместе пережить ряд непростых испытаний. Это и пандемия коронавируса, и санкции, и экономические кризисы, и природные катаклизмы. Но, как бы ни было трудно, какие сложности мы бы не преодолевали, "Алроса" всегда оставалась для Якутии твердой опорой", - привели в пресс-службе слова главы региона.

Отмечается, что компания направила на борьбу с коронавирусом свыше 1 млрд рублей. Летом 2021 года, когда от природного пожара пострадало якутское село Бясь-Кюель, "Алроса" оказала помощь в строительстве новых домов для пострадавших семей. С 2018 года на предприятия трудоустроено свыше 12 тыс. жителей Якутии. В городах и районах республики за счет средств компании построили и строятся соцобъекты.

Орденом Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда" награждают за выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности республики, за выдающиеся заслуги в государственной, социально-политической, культурной, научно-исследовательской и благотворительной деятельности. Также награждают граждан за выдающиеся личные заслуги и вклад в развитие сотрудничества между народами региона и государствами и за исключительные достижения в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения. Всего насчитывается свыше 100 кавалеров ордена "Полярная звезда".