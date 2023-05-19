Суд перенес на 7 июня рассмотрение иска УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Иск УПЦ направлен на признание недействительным одностороннего отказа заповедника от договора аренды Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отложил на 7 июня рассмотрение дела по иску монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре к руководству заповедника. Об этом в пятницу сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах церкви.

"Отложено рассмотрение дела на 7 июня 2023 года", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иск УПЦ направлен на признание недействительным одностороннего отказа заповедника от договора аренды Киево-Печерской лавры. Чекман также рассказал, что заповедник и госорганы не предоставили в суде документы, которые подтверждали бы нарушения УПЦ при аренде Киево-Печерской лавры. "Сторона ответчика и другие государственные органы, которые проводили проверку, не хотят содействовать быстрому рассмотрению дела и не предоставляют все имеющиеся у них доказательства. Суду были предоставлены только выводы, но каких-либо документов, которые подтверждали бы эти выводы, сопровождали бы эти выводы, нет. Есть вывод, что монастырь якобы что-то нарушил, но никаких документов, которые бы это подтверждали, - актов осмотра и прочего - предоставлено не было", - подчеркнул он.

По его словам, УПЦ вынуждена сама обращаться ко всем органам и комиссиям, привлекавшимся к проверке лавры, чтобы получить акты осмотра, фотографии и другие документы, на основании которых власти сделали выводы о нарушениях. Как отметил Чекман, суд указал на "необходимость добросовестного поведения участников" и отложил рассмотрение дела. Адвокат выразил надежду на то, что руководство заповедника, министерство культуры и другие органы все же предоставят документы, требуемые судом.

Подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику прошло еще 26 апреля в Хозяйственном суде Киева. Тогда суд, удовлетворив ходатайство представителей УПЦ, потребовал от заповедника предоставить монастырю акт о результатах проверки, которым якобы установлены нарушения условий договора, и отложил рассмотрение дела до 19 мая. При этом 5 июня должно состояться заседание по иску заповедника к УПЦ, которое суд уже дважды переносил, принимая во внимание аргументы представителей церкви.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.