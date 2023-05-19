Электронные сертификаты на реабилитацию получили более 300 тыс. россиян

Ежегодно за их получением обращаются свыше 1 млн человек, сообщили в Минтруде

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации (ТСР) получили более 300 тыс. россиян на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда.

"Важнейшее направление работы - это обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Ежегодно за их получением обращаются свыше 1 млн человек. С внедрением электронного сертификата на технические средства реабилитации нам удалось приблизить приобретение изделий к индивидуальным потребностям человека и сделать процесс получения более удобным, быстрым и прозрачным. Уже выпущено более 300 тыс. сертификатов на общую сумму более 6 млрд рублей", - сказал министр.

Котяков напомнил, что в России проживает почти 11 млн людей с инвалидностью. Он отметил, что качество их повседневной жизни напрямую зависит от того, как работает система медико-социальной экспертизы (МСЭ) и непосредственно реабилитации. По словам министра, ежегодно в медико-социальную экспертизу обращаются почти 3 млн граждан. Более 80% граждан проходят МСЭ заочно благодаря переходу на электронный документооборот.