В аэропорту Сочи сообщили, что расписание рейсов с Тбилиси согласовывается

Продолжительность полета составит около одного часа

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы между Сочи и Тбилиси в первой декаде июня, продолжительность полета составит около одного часа, расписание полетов согласовывается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.

"Старт полетов авиакомпании Red Wings в Тбилиси - еще одно новое направление для путешественников со всей России. Запуск рейсов запланирован авиакомпанией на первую декаду июня. Продолжительность перелета составит всего около часа, а возможность использования современных трансферных технологий и дополнительных услуг аэропорта, таких как Сочи Connect (возможность зарегистрироваться и сдать багаж заранее), Fast track (быстрое прохождение предполетных формальностей) сделает путешествие еще удобнее для пассажиров. В данный момент согласовывается расписание полетов", - рассказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, из Сочи открыто 20 международных рейсов двенадцати стран мира.

Ранее в пятницу агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings с июня по направлениям Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва.