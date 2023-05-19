Провоз велосипедов в электричках Москвы и Подмосковья будет бесплатным 20-21 мая

Московско-Тверская ППК ввела такую меру с целью поддержать развитие велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пассажиры пригородных электропоездов в Московском регионе смогут провезти с собой велосипед бесплатно 20 и 21 мая. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК).

"В ближайшие выходные, 20 и 21 мая, для удобства участников Московского Весеннего велофестиваля во всех поездах МТППК будет разрешен бесплатный провоз велосипедов. Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом достаточно будет обычного билета. Таким образом Московско-Тверская ППК хочет поддержать развитие велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни", - сообщили в МТППК.

Там подчеркнули, что в остальные дни пассажиры МТППК также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Вне бесплатных часов провоз велосипеда на любое расстояние стоит 30 рублей. Билет на велосипед можно заранее оформить в кассе или автомате на станции отправления.

Бесплатный провоз велосипедов в поездах ЦППК будет действовать в любое время с 00:00 20 мая по 23:59 21 мая. В головных вагонах собственных поездов компании есть специальные крепления, также перевозить велосипеды можно в тамбурах. "В ближайшие выходные велосипедисты смогут бесплатно провозить двухколесный транспорт на любом пригородном направлении во всех электропоездах компании. Для этого потребуется лишь оформить билет с нулевой стоимостью. Такую опцию ЦППК предоставила пассажирам к весеннему велофестивалю и велогонке "Садовое кольцо" в Москве", - добавили в пресс-службе компании.

"ЦППК активно поддерживает велодвижение, благодаря чему с начала года пассажиры оформили уже 70 тыс. велобилетов - на 10 тыс. больше, чем за тот же период 2022 года. Так, в границах МЦД велосипеды можно провозить по билету с нулевой стоимостью всегда, а не только в дни фестиваля. На других же направлениях транспортировка бесплатна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00; в остальное время велобилет стоит 60 рублей при поездке до 100 км и 120 рублей, если дальше", - отметили в пресс-службе компании.

Также ЦППК разработала "Велоопцию" - услугу, которую можно подключить к ряду абонементов, и которая позволяет провозить велосипед неограниченное количество раз в период действия проездного документа.

Велогонка "Садовое кольцо" 21 мая начнется в 09:00 мск на перекрестке Садового кольца и проспекта Академика Сахарова. Ожидается, что в ней примут участие около 100 тыс. человек. В 13:00 мск стартует программа велофестиваля - по всему маршруту заработают интерактивные развлекательные площадки.