В день 300-летнего юбилея Перми проезд в общественном транспорте города сделают бесплатным

День города будет отмечаться 12 июня

ПЕРМЬ, 19 мая. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте Перми 12 июня, в день 300-летнего юбилея города, будет бесплатным. Об этом сообщил в пятницу глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

"С самых первых рейсов 12 июня и до двух часов ночи пермяки и гости города смогут пользоваться автобусами и трамваями бесплатно. В этот день в Перми запланировано огромное количество мероприятий, приуроченных к 300-летию города, как в центре города: на эспланаде и набережной, так и в районах. Теперь у всех будет возможность посетить больше различных площадок без лишних затрат на поездки", - сообщил Демкин, отметив, что все документы для организации бесплатного проезда в этот день в мэрии уже готовы.

В этом году Пермь празднует 300-летний юбилей. Это крупный город Западного Урала с населением более 1 млн человек на берегу Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 211 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет около 230 млрд рублей.