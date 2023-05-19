СМИ: Берлускони выписали из больницы

Экс-премьер Италии находился в клинике более месяца

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу выписан из миланской клиники "Сан-Раффаэле", где находился более месяца. Об этом сообщил телеканал RAI News-24.

По его данным, автомобиль покинул территорию больницы в районе 13:10 по местному времени (14:10 мск). 86-летний политик был госпитализирован 5 апреля. Он проходил лечение от пневмонии, возникшей на фоне лейкоза. Около 10 дней он находился в отделении интенсивной терапии, затем был переведен в обычную палату.

Последний медицинский бюллетень был распространен 3 мая, в нем лечащие врачи сенатора отмечали, что его состояние стабильное.

Заболевание, которые было диагностировано у Берлускони, характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития не наблюдается. По утверждению специалистов, этот тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.