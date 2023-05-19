Участники из Сербии, Греции, Индии и еще 13 стран приехали на форум "Диалог Культур" в РФ

Мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Участниками XVII международного медиа-форума "Диалог Культур", который проходит в Государственном Эрмитаже, стали представители 16 стран. Среди них журналисты из Сербии, Греции, Индии, Армении и других государств, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Форум продолжает быть международным, несмотря на тяжелейшую международную обстановку. Очень важно, что сегодня здесь присутствуют представители 16 государств. Добро пожаловать, дорогие друзья, здорово, что вы попали на "Диалог" и сможет составить свое впечатление сложить о ситуации в России. Особенно в тот момент, когда против нашей страны ведется небывалая информационная война", - поприветствовал участников Соловьев на церемонии открытия форума.

Среди стран, которые присоединились к форуму в этом году, - Армения, Белоруссия, Грузия, Сербия, Греция, Индия, Азербайджан, Казахстан, Иран, Южная Осетия и другие.

Председатель оргкомитета форума "Диалог Культур", секретарь СЖР Ашот Джазоян также отметил, что в этом году на всероссийский мультимедийный конкурс "Я живу в России", лауреатов которого наградят в рамках форума, поступило более трех тысяч работ от журналистов из разных стран. "Я такого не припомню ни на одном фестивале, ни на одном форуме. И мы почувствовали тенденцию - самым важным сегодня стал человек и его история. <…> В этом году удивительные работы из Узбекистана, Армении, Казахстана, Белорусии. И я очень рад, что в этом году в наш конкурс также интегрируются молодые журналисты из Луганска, Донецка, Херсона. Очень важно, что сюда приехало новое поколение журналистов, которые в скором времени станут лидерами информационного пространства всей Евразии", - добавил он.

XVII "Диалог культур" проводится в Санкт-Петербурге медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио и других.