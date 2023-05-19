Суд рассмотрит иск Земфиры об исключении ее из перечня иноагентов 14 июня

Минюст включил певицу в реестр в феврале 2023 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 14 июня рассмотрит иск певицы Земфиры Рамазановой (признана иноагентом) к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение иска Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов назначено на 10:00 мск 14 июня", - сказали в суде.

Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.