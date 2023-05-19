В Москве напишут "Полярный диктант", три победителя отправятся на Северный полюс

В мероприятии примут участие более 2 тыс. школьников

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. школьников Москвы напишут "Полярный диктант" на Певческом поле в "Парке Яуза" 25 мая. Мероприятие станет финальным этапом городского образовательно-краеведческого проекта "Юный полярник", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Мосгордумы.

"Полярный диктант" приурочен к 91-летию Главсевморпути и станет финальным этапом для участников проекта "Юный полярник". По традиции, Певческое поле в "Парке Яуза" станет центральной площадкой. Всего в тесте примут участие более 2 тыс. столичных школьников. По итогам написания диктанта будут определены победители, и, как и в прошлом году, торжественная церемония награждения победителей состоится в Московской городской думе", - сказал председатель Мосгодумы и один из инициаторов проекта Алексей Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что по договоренности с ГК "Росатом" будет не один, а три главных приза - экспедиции на атомном ледоколе "50 лет Победы". "В этом году уникальная возможность посетить Северный полюс представится уже не одному, а трем московским школьникам", - резюмировал председатель Мосгордумы.

Как отметили в пресс-службе столичного парламента, в этом году участникам проекта - школьникам из 5-9-х классов - предоставлена уникальная возможность очно пройти "Полярный диктант". Написать тест можно будет в каждом административном округе Москвы, а Певческое поле (Заповедная ул., д. 28) в "Парке Яуза" станет центральной площадкой "Полярного (Арктического) диктанта". Начало мероприятия в 12:00. Для тех, кто не сможет принять участие очно, на платформе konkurs.mosmetod.ru будет запущен дистанционный этап. Время выполнения - 50 минут, за прохождение всех 11 этапов участники максимально могут получить 180 баллов.

О проекте

"Масштабный образовательно-краеведческий проект "Юный полярник" реализуется по инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, ВОО "Русское географическое общество", госкорпорации "Росатом", окружных префектур и географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Региональный сетевой образовательный проект "Юный полярник" стартовал в декабре 2021 года", - сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

Первоначально данный проект был пилотным - для школьников 5-8-х классов трех школ Северо-Восточного административного округа, где большинство улиц названы в честь первооткрывателей Арктики: например, улицы Седова, Русанова, Летчика Бабушкина, проезды Шокальского, Дежнева и так далее. Автором проекта выступил председатель управляющих советов школ № 1482, № 285 и школы "Свиблово" Шапошников, предложив провести лекционные занятия, посвященные этим исследователям.

"Цель проекта - развитие интереса московских школьников к изучению Арктической зоны Российской Федерации. В этом году проект стал городским и в нем могли принять участие обучающиеся образовательных организаций всех административных округов города Москвы, <...> к участию в проекте присоединились несколько ребят из Луганской и Донецкой народных республик", - сообщили в Мосгордуме.

Лекции в очно-заочном формате проходили в течение года. Все занятия размещались в "Московской электронной школе" для самостоятельного изучения. После лекций школьникам давалось специальное задание для самостоятельной работы.

"Проект завершается проведением "Полярного (Арктического) диктанта". Победителей ждут призы, экскурсии по городам России. Главная награда - возможность отправиться в августе 2023 года в путешествие в рамках проекта "Росатома" "Ледокол знаний" на Северный полюс", - заключили в пресс-службе.