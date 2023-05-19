Дума может в весеннюю сессию принять законопроект о центрах обработки данных

Как сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, документ уже подготовили ко второму чтению

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект о регулировании работы центров обработки данных (ЦОД) готов к рассмотрению Госдумой во втором чтении, он может быть принят в весеннюю сессию. Об этом в пятницу сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит понятие центров обработки данных в правовое поле, в июне 2021 года. В апреле 2022 года инициатива была принята депутатами в первом чтении.

"Законопроект мы уже подготовили ко второму чтению. В период весенней сессии обязательно его примем", - сказал он журналистам перед заседанием комитета, посвященным доработке законопроекта.

Хинштейн подчеркнул, что еще требуется решить вопрос с оплатой электроэнергии для таких центров. "И государство должно быть заинтересовано в том, чтобы развивать подобного рода деятельность", - добавил он.

Также, по словам парламентария, будет обсуждаться вопрос с защищенностью и безопасностью ЦОД. "С одной стороны, в условиях утечки персональных данных. <…> Вторая тема, которая связана с безопасностью, это вопрос защищенности от различных беспилотных ударных аппаратов", - подчеркнул Хинштейн. Он пояснил, что объекты критической информационной инфраструктуры сегодня не подлежат охране.

"Мы считаем, что эту проблему тоже надо решить, поскольку очевидно, что такого рода объекты, с одной стороны, имеют огромное значение для поддержания постоянной работоспособности нашей всей IT-инфраструктуры, сохранности данных. С другой стороны, даже страшно себе представить последствия, учитывая объемы электроэнергии, которые идут здесь, объемы вредных веществ, которые тут присутствуют, и всего остального", - заключил депутат.