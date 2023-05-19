Роспотребнадзор заявил об отсутствии превышений радиационного фона на территории России

Как отметили в ведомстве, радиационная обстановка в РФ остается стабильной

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. На территории России не зафиксировано превышений радиационного фона, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, оно уже направилось в сторону Европы.

"По данным мониторинга радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Ведомство ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории РФ, ситуация находится на контроле службы.