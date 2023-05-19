Путин уверен, что многонациональность России является ее всепобеждающей силой

По словам президента, противники РФ исходят из того, что культурное и национальное многообразие России - это ее слабость

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Культурное и национальное многообразие - это всепобеждающая сила России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства указал на то, что противники РФ исходят из того, что культурное и национальное многообразие России - это ее слабость. "Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это [многонациональность] - наша сила, особая, всепобеждающая сила России", - отметил Путин.