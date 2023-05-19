Путин: представители более 100 народов России удостоены высоких наград за участие в СВО

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Представители более сотни населяющих Россию народов уже удостоены высоких боевых наград за участие в СВО. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России", - сказал он.