Суд в Киеве решил, что УПЦ до сих пор остается частью РПЦ

Как отметило украинское издание "Главком", это может стать основанием для запрета епнонической УПЦ, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Киевский суд постановил, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не разорвала связь с Русской православной церковью (РПЦ) и является ее частью, что может стать основанием для запрета УПЦ, если такое решение поддержат суды вышестоящих инстанций. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Главком", цитируя решение Киевского окружного административного суда, отказавшего в удовлетворении иска к Министерству культуры Украины, который подали УПЦ и Почаевская лавра, один из самых известных монастырей канонической церкви.

В качестве доказательства канонической связи УПЦ и РПЦ суд процитировал заключение религиоведческой экспертизы, проведенной специалистами Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров. В решении суда приведена выдержка из текста экспертизы: "Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ, в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) церковь и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию".

Издание также сообщило, что Киевский окружной административный суд отменил решение, вынесенное ранее Окружным административным судом Киева о приостановке действий властей по переименованию УПЦ. В то же время УПЦ имеет право оспорить решение суда в апелляционной инстанции.

Принудительное переименование УПЦ

Суд рассматривал иск, который УПЦ и Почаевская лавра подали в 2019 году. В своем иске они требовали освободить каноническую церковь от выполнения требований украинского закона "О свободе совести и религиозных организациях" и приказа Министерства культуры Украины, которые обязывали УПЦ внести изменения в уставы и закрепить свою каноническую связь с РПЦ.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно им религиозные организации, центр которых находится в России, обязаны сообщать об этом в своем полном официальном названии. Фактически закон обязал Украинскую православную церковь изменить свое название на "Российскую православную церковь на Украине". В противном случае устав УПЦ утрачивает юридическую силу, что, как следствие, влечет приостановку всех действующих договоров на аренду храмов и других помещений, пользование землей и т. п.

22 апреля 2019 г. Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Минкультуры подало на это решение апелляцию, однако 22 июля того же года Шестой апелляционный суд Киева отказал в ее удовлетворении.

В декабре 2022 года Окружной административный суд Киева, решения которого вызывали негативную реакцию украинских властей, был ликвидирован решением Верховной рады, вместо него был создан Киевский городской окружной административный суд.

Ситуация вокруг УПЦ

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен как в собственном уставе, так и в уставе РПЦ. Собор УПЦ, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, заявил, что утвердил "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Синод РПЦ после этого принял постановление, согласно которому решения собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и уставу РПЦ.

Правительство Украины 19 января внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента страны Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении Русской православной церкви.