Главным наркологом Москвы стал Антон Масякин

Его стаж работы по специальности "Психиатрия" - шесть лет

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Москвы стал Антон Масякин вместо Евгения Брюна. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Масякин Антон Валерьевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог, директор ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", врач психиатр-нарколог. <...> Ученая степень "Доктор медицинских наук", <...> опубликовано более 50 работ", - говорится в материале.

По данным с сайта департамента, общий (медицинский) стаж работы у Масякина составляет восемь лет, а стаж работы по специальности "Психиатрия" - шесть лет.

Евгения Брюна обвиняют в хищении 20 млн рублей у столичного департамента здравоохранения путем поставок для ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" медицинских изделий по значительно завышенным ценам. Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД РФ по Москве.