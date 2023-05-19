Red Wings с 20 мая запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Сочи

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запустит регулярное сообщение из Махачкалы в Сочи по вторникам и субботам с 20 мая. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"С 20 мая авиакомпания Red Wings запускает авиасообщение из Махачкалы в Сочи. Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Sukhoi Superjet 100",- говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность полетов составит 1 час 40 минут.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, в настоящее время по данному направлению полеты также осуществляет авиакомпания "Азимут" по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.