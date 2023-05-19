Губернатор Севастополя предупредил о предстоящем уничтожении бомбы времен ВОВ

В связи с ликвидацией боеприпаса жители города могут услышать звуки взрывов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил население о предстоящем уничтожении специалистами МЧС найденной немецкой полутонной авиабомбы времен Великой Отечественной войны и о возможных громких звуков от контролируемого подрыва заряда.

"Сегодня сотрудники МЧС России по Севастополю на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 и до 18:00 будут производить плановое уничтожение немецкой авиационной бомбы SС-500, которая была обнаружена утром на территории Мекензиевского лесничества. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Как отмечается в Telegram-канале ГУ МЧС по Севастополю, состояние и тип взрывателя взрывоопасного предмета позволяют выполнить его перевозку. "С учетом всех мер безопасности боеприпас вывезут на спецполигон, где произведут контролируемый подрыв", - говорится в информации.

Во время войны Севастополь почти год держал оборону, подвергался немецким артобстрелам и авианалетам. Город был освобожден советскими войсками в мае 1944 года. До сих пор в Севастополе и окрестностях находят снаряды той поры.