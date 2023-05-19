19 мая, 12:54

Спасатели нашли тело утонувшего в марте друга основателя группы Cream Soda

Тело обнаружили в акватории реки Волги в Костромской области, поиски Романа Свиргунова продолжаются

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Тело Аристарха Ухтомского, утонувшего в Волге в Ярославской области в марте, обнаружено в акватории реки в Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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"Обнаружено тело юноши, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, погибший - Аристарх Ухтомский.

20 марта под лед на Волге в Некрасовском районе Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось достать из воды сразу - молодой человек умер в машине скорой помощи, девушка была доставлена в больницу. Позже водолазы подняли тело одного из утонувших, им оказался основатель и участник группы Cream Soda Дима Нова (Свиргунов). Тела брата Дмитрия Свиргунова Романа и его друга Аристарха Ухтомского достать не удалось.

Поиски Романа Свиргунова продолжаются. 

Теги:
РоссияКостромская областьЯрославская область
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