Путин заявил, что вся Россия благодарна участникам СВО за мужество и героизм

По словам президента, Россия надеется на них

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Вся Россия благодарна участникам специальной военной операции (СВО) за их мужество и героизм, надеется на них, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Я хочу сказать, что вся Россия благодарна вам и вашим товарищам боевым (участникам СВО - прим. ТАСС) за ваше мужество, за героизм, и очень на вас рассчитывает. Надеемся на вас", - сказал глава государства в ответ на слова благодарности бойца СВО, принимающего участие в заседании совета.

Отвечая на предложение бойца о том, что для молодежи нужны книги и фильмы о великих героях, об интернационализме и межнациональном братстве, президент рассказал, что в разговоре с командиром бригады два дня назад он попросил передать слова благодарности его подчиненным, в том числе командирам трех батальонов. "Судя по всему, они из смешанных семей, потому что кавказские фамилии у них или кавказские имена, отчества русские, имена кавказские - это огромная вещь", - подчеркнул Путин.

Он уточнил, что полководец Александр Македонский "после того, как захватил Иран, - он стимулировал смешанные браки". "Стимулировал, как бы почти искусственно, а у нас все происходит естественным образом, на протяжении веков", - подчеркнул глава государства.

"Это на бытовом, генетическом уровне, создает огромную подушку безопасности и является базой нашего межнационального и межконфессионального единства. Это очень впечатляет, я бы сказал", - подытожил президент России.