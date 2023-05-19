В Мариуполе в 2023 году планируют подключить к теплу 1 839 объектов

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, большую часть этих объектов постараются отремонтировать к отопительному сезону

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Почти все 1 840 объектов в Мариуполе Донецкой Народной Республики планируется подключить к отоплению в этом году. Об этом в пятницу сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пресс-подходе в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"В прошлом году нам удалось зимой подключить порядка 1 430 объектов. В этом году мы ставим задачу все 1 839 объектов подключить к теплу", - сказал он. Речь идет и о жилье, и о соцобъектах.

Большую часть объектов, по его словам, постараются отремонтировать. "100% мы не сможем, есть сложные виды работы, сильно разрушенные здания, но к теплу мы хотим подключить все объекты. Это первая задача", - подчеркнул вице-премьер РФ.

В качестве второй важной задачи Хуснуллин озвучил строительство дорог. "70 км автомобильных дорог планируем построить, - уточнил он. И пять мостов будут приведены в порядок".

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ.