На Митьковской соединительной ветви МЖД начали строить новую станцию

Новая пассажирская инфраструктура включает в себя платформу островного типа и вестибюль общей площадью около 1,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Строительство нового остановочного пункта Митьково и укладка путей МЦД-3 на одноименном соединительном участке Московской железной дороги (МЖД) начались в столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На Митьковской соединительной ветви, связывающей Казанское и Ленинградское направления, в районе Сокольники города Москвы началось строительство нового остановочного пункта Митьково. Он будет располагаться в пешей доступности от одноименных станций метро Сокольнической и Большой кольцевой линий", - значится в сообщении.

Новая пассажирская инфраструктура включает в себя платформу островного типа и вестибюль общей площадью около 1,9 тыс. кв. м. Для прохода на платформу пассажиры смогут воспользоваться эскалатором, лифтом или лестницей. В вестибюле разместят кассовый зал, санитарные комнаты, в том числе для маломобильных пассажиров, а также комнату матери и ребенка с пеленальным столиком. В настоящее время на остановочном пункте Митьково ведутся работы по бетонированию основания вестибюля, а также строительству опор фундамента платформы.

"Рядом с новым остановочным пунктом возводятся опоры для однопутного путепровода МЦД-3 через Русаковскую улицу длиной 65,5 м, состоящего из двух пролетных строений весом около 225 тонн", - отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Параллельно на Митьковской соединительной ветви от станции Москва-Пассажирская-Казанская до станции Рижская Ленинградского направления развернуты масштабные работы по сооружению земляного полотна и укладке путей для МЦД-3, строительству железнодорожного путепровода через пути Ярославского направления и реконструкции железнодорожного тоннеля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года.