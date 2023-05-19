В регионах Урала из-за высокой пожароопасности объявили штормовое предупреждение

Оно будет действовать с 19 по 22 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено с 19 мая в нескольких регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: <...> 19-21 мая в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 19-22 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 19-22 мая в северо-западных районах Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается слабый ветер, без осадков, температура воздуха днем достигнет плюс 27 градусов. Также в регионе до 20:00 23 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Курганской области порывы ветра достигнут 14 м/с, но в выходные ветер будет слабый, осадки не ожидаются, дневные температуры составят до плюс 27 градусов. В эти же дни в Челябинской области потеплеет до 26-27 градусов, ветер будет неустойчивый - 1-6 м/с, осадки не ожидаются.