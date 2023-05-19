Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России

Как отметили в ведомстве, с началом СВО активисты организации "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность организации Greenpeace (Greenpeace International). Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council, "Гринпис интернэшнл", "Фонд Гринпис совет", "Гринпис", Нидерланды) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что "применительно к РФ природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ", а после начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины "активисты Greenpeace занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер".

Как пояснили в Генпрокуратуре, нередко работа Greenpeace связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов. Кроме того, фонд финансирует деятельность российских организаций-иноагентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. "Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем", - отметили в надзорном ведомстве, добавив, что информация о признании деятельности Greenpeace нежелательной в РФ направлена в Минюст России для включения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Greenpeace ведет деятельность на территории России более 30 лет, с конца 80-х годов прошлого столетия.