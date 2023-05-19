Израиль с начала года посетили 70,9 тыс. туристов из России

Это на 184% больше, чем в 2022 году, сообщили в израильском Минтуризме

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Израиль продолжает восстанавливать туристический поток после пандемии, за первые четыре месяца текущего года страну посетили уже более 1,2 млн туристов, говорится в распространенном в пятницу сообщении израильского Минтуризма. Согласно его сводке, россияне занимают четвертое место среди приезжающих в страну иностранных туристов.

"Всего с января по апрель 2023 года Израиль посетили 1 млн 271,5 тыс. туристов со всего мира, что на 146% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного допандемийного 2019 года", - говорится в сообщении.

Из России в общей сложности за первые четыре месяца года в Израиль приехали 70,9 тыс. туристов, что на 184% больше, чем за аналогичный период 2022 года, указали в Минтуризма. "В апреле в Израиль из России прибыло 17,4 тыс. путешественников, что на 87 больше, чем в апреле 2022 года, и на 40% меньше, чем в апреле 2019 года", - отметили в министерстве.

Первое место за первые четыре месяца 2023 года, согласно данным израильского Минтуризма, заняли туристы США - 339,3 тыс. человек (рост на 109% по сравнению с показателями в январе - апреле 2022 года). Франция заняла второе место - 87,9 тыс. туристов (рост на 122%). На третьем месте путешественники из Германии - 73,8 тыс. человек (рост на 146%).