Путин пообещал помочь ополченцу Донбасса решить проблемы со здоровьем

Глава государства попросил Рафи Джабара передать наилучшие пожелания его товарищам в зоне боевых действий

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь ополченцу Донбасса Рафи Джабару, потерявшему в ходе военных действий обе ноги, решить проблемы со здоровьем и реабилитацией.

Перед тем, как предоставить бойцу слово на заседании Совета по межнациональным отношениям, глава государства сказал: "Что касается его (Джабара - прим. ТАСС) здоровья, восстановления, <...> уверен, мы эту проблему обязательно решим".

Джабар, взяв слово, рассказал, что в 2017 году после тяжелого ранения был в коме, а православные священники в своей пастве попросили сдавать ему кровь. "Много людей: студентов, врачей, шахтеров, военных разных национальностей всего народа Донбасса пришло сдавать мне кровь. Вражеская пропаганда говорит о таких солдатах, как мы, что мы оккупанты. Местное население никогда не будет двое суток заливать кровь <...> оккупанту", - продолжил он.

"Я благодарю русских людей, российский народ, народ ДНР, что своей любовью - это первая добродетель христиан - подарили мне жизнь. Я все сделаю в этой жизни, чтобы русский народ знал, что это не зря", - сказал боец. "Я мусульманин, я пуштун, я афганец Рафи Абдулла Джабар - я русский солдат. Для меня честь быть русским солдатом", - подчеркнул он.

Выслушав бойца, президент поблагодарил его. "Спасибо большое за вашу преданность тем ценностям, ради которых мы живем и за которые мы боремся", - сказал Путин.

Он попросил Джабара передать наилучшие пожелания его товарищам в зоне боевых действий. "Вам спасибо за ту роль, которую вы играете и сегодня, несмотря на тяжелые ранения. Что касается реабилитации, то давайте мы с вами поговорим, свяжемся, пообсуждаем, так же как и по некоторым другим вопросам вашей работы", - заключил глава государства.