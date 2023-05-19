В Польше заявили, что не зафиксировали повышения радиационного фона

Cекретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее предупредил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы

ТАСС, 19 мая. Агентство по атомной энергии Польши не зафиксировало повышения радиационного фона в стране. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице агентства в Twitter.

"Агентство по атомной энергии не зафиксировало никаких вызывающих беспокойство показателей измерительных приборов", - отмечается в сообщении.

"На данный момент на территории Польши нет угрозы для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды", - сообщило польское агентство.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, оно уже направилось в сторону Европы.