Эксперты: оборудование и реактивы для генетиков из КНР заместили ушедшую из РФ продукцию

По словам доктора биологических наук Ирины Мартынкевич, китайская продукция не уступает по качеству ушедшим аналогам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Реактивы и оборудование из КНР для научных и диагностических исследований в области генетики заместили продукцию ушедших с рынка РФ партнеров. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н. П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Куцев на VII Всероссийской научно-практической конференции "Генетика опухолей кроветворной системы - от диагностики к терапии" в Президентской библиотеке Санкт-Петербурге.

"Если говорить о научных исследованиях, то для ряда научных, фундаментальных исследований проблемы есть. Но мы надеемся, что они будут тоже разрешены. У нас сейчас решены проблемы, например, с амплификаторами, секвенаторами для секвенирования по Сенгеру, отечественные производители решают вопросы, касающиеся полногеномных исследований. Поступают также реактивы и оборудование из Китая, и это для нас важный момент, поскольку именно благодаря китайским производителям мы можем действительно закрывать многие проблемы", - сказал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ.

Руководитель научно-исследовательского Центра клеточной и молекулярной патологии Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУ РосНИИГ), доктор биологических наук Ирина Мартынкевич уточнила ТАСС, что китайские реактивы и оборудование не уступают по качеству ушедшим аналогам.

"К большому сожалению, с рынка ушли некоторые компании, производящие, как оборудование для молекулярно-генетических технологий, так и реактивы качественные, с которыми мы привыкли работать. Но, к большому счастью, в частности, наш Центр в российском НИИ гематологии не остановился ни на один день, поскольку на рынок пришли производители китайские. Те реактивы, оборудование, которое они нам предложили, они не уступают по качеству. Мы продолжаем работу и обследуем наших пациентов", - сказала эксперт.

Сергей Куцев подчеркнул, что глобальных проблем в клинической диагностике, то есть в исследованиях в области генетики, которые необходимы, чтобы поставить правильный диагноз в гематологии, онкологии и выявлении наследственных заболеваний, нет. По его словам, есть ушедшие с рынка поставщики, которые связаны, например, с полногеномным секвенированием. Однако замена им уже найдена.

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Генетика опухолей кроветворной системы - от диагностики к терапии" проходит в Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке им Б. Н. Ельцина, 19-20 мая. Порядка 200 экспертов из России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана обменяются опытом и обсудят, как в современных условиях эффективно диагностировать и лечить заболевания крови. По данным организаторов, еще 500 генетиков и гематологов примут участие в конференции онлайн.