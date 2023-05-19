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Военная операция на Украине

В Новой Каховке с июня 2022 года в результате обстрелов повреждены более 250 домов

По словам главы города Владимира Леонтьева, ущерб жителям, связанный с обстрелами с украинской стороны, будет компенсирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелами Новой Каховки в Херсонской области с июня 2022 года, когда город подвергся первым ударам, нанесли серьезные разрушения. Повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, сообщил в пятницу журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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"На нынешний момент у нас только крыши и стены разрушены более чем в 250 домах. Это с июня [2022 года], а сейчас, скажем так, "качество" самих обстрелов изменилось в худшую сторону. Применяются все возможные боеприпасы", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что ущерб жителям, связанный с обстрелами с украинской стороны, будет компенсирован: за частичные разрушения выплата будет производиться из расчета 6 тыс. рублей за 1 кв. м, за полную утрату - 32 тыс. рублей за 1 кв. м.

По его словам, также в ближайшее время власти города намерены разработать обновленный генплан Новой Каховки. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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