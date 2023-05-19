В Тверской области продлили ограничение на использование беспилотников до 1 июля

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

ТВЕРЬ, 19 мая. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продлили в Тверской области до 1 июля. Постановление губернатора Игоря Рудени опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в пункт 5 постановления губернатора от 07.04.2023 года № 26-пг <…> изменение, заменив слова "15 мая 2023 года" на "1 июля 2023 года". Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.

Ранее ограничения на полеты БПЛА, введенные с 7 апреля, действовали в регионе до 15 мая. Как сообщала пресс-служба правительства Тверской области, для тех, кто планирует использовать БПЛА на территории региона, необходимо за трое суток направить документы об использовании воздушного пространства в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ. При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.

В настоящее время подобные ограничения действуют в некоторых субъектах РФ, в том числе в восьми регионах ЦФО.