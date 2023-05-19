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Военная операция на Украине

Глава Новой Каховки опроверг информацию о своей гибели в результате обстрела

О смерти Владимира Леонтьева ранее сообщалось в нескольких украинских СМИ и Telegram-каналах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев опроверг информацию о своей гибели в результате обстрела.

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"Был ракетами [обстрел]. <...> Была получена недостоверная информация, что там я живу. И сразу в 07:45 [мск] произошло разрушение, в 07:50 уже опубликовали, что меня убили. Но, как это у Марка Твена, слухи о моей смерти несколько преувеличены", - сказал Леонтьев журналистам в пятницу.

Глава города подчеркнул, что местные власти уделяют особо внимание безопасности жителей Новой Каховки.

Ранее о смерти Леонтьева сообщалось в нескольких украинских СМИ и Telegram-каналах. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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