В центре Примакова считают, что властям Грузии тоже следует развивать сотрудничество с РФ

Народная дипломатия не позволит решить все вопросы между двумя странами, сообщил директор грузино-российского общественного центра Дмитрий Лорткипанидзе

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Властям Грузии следует подключиться к усилиям по развитию сотрудничества с Россией, так как народная дипломатия не позволит решить все вопросы между двумя странами. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор грузино-российского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.

"В дальнейшем [запланированы] очень серьезные шаги. Это экономическая активность, политика регионального сотрудничества, шаги в сторону восстановления политики соседства, что очень важно, так как неоднократно было предложено Грузии. Думаю, в этом случае, компонента народной дипломатии не будет достаточно для того, чтобы были даны ответы на вопросы, представляющие интерес в адрес Грузии. Необходимо включение властей", - отметил Лордкипанидзе.

Глава центра имени Примакова был в составе грузинской делегации, которая 14 мая участвовали в прошедшем в Москве брифинге на тему возобновления авиасообщения. Они прибыли в пятницу в Тбилиси первым прямым рейсом из российской столицы после возобновления авиасообщения, который выполнила российская авиакомпания "Азимут". Делегация Грузии, в которой нет действующих представителей грузинских властей, неоднократно посещала Москву, где вела диалог с представителями комитетов Госдумы.

Лордкипанидзе отметил, что при отсутствии дипотношений между Грузией и Россией, ежегодно растет товарооборот между странами. По его словам, это говорит о том, что следует задуматься о том, каковы интересы Грузии, насколько они совместимы с региональной политикой и интересами РФ.

Самолет авиакомпании "Азимут" приземлился в пятницу в Тбилисском международном аэропорту. Это первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. Прямые авиарейсы также ежедневно будет осуществлять с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.