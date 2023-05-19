Путин потребовал скорее завершить строительство соборной мечети в Крыму

По словам президента, об этом мечтали многие поколения крымских татар

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Строительство соборной мечети в Симферополе нужно заканчивать скорее, об этом мечтали многие поколения крымских татар, отметил президент России Владимир Путин.

На заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу зампред Совета крымских татар при главе Республики Крым Чингиз Якубов рассказал о строительстве и реконструкции новых православных храмов и мечетей. Глава государства, заслушав его доклад, сказал: "Вы упомянули о [строительстве] соборной мечети в Симферополе, об этом, действительно, мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму".

Президент поинтересовался, когда будет закончено строительство мечети. Якубов заверил его, что "[до завершения строительства] осталось совсем немного, где-то, может быть, месяца три-четыре". "Надо завершать, <...> строительство длится уже достаточно давно, надо завершать", - заметил Путин, пообещав переговорить об этом с главой республики Сергеем Аксеновым. "Если надо что-то помочь, пусть [он] скажет", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что строящаяся мечеть - "это серьезное культовое учреждение". Глава Чечни Рамзан Кадыров, услышав это, улыбнулся. Путин заметил это и с иронией сказал: "Он [Кадыров] думает, что у него [мечети] лучше". "Наверное, у вас лучше, я понимаю", - обратился к нему президент.

Он обратил внимание на то, что в Крыму ни в советское время, ни в период его нахождения в составе Украины "ничего подобного [строящейся мечети] не было <...> и даже невозможно было себе это представить". "А теперь все это происходит", - заключил глава государства.