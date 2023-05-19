Чернышенко: турпоток РФ на Кубу с запуском регулярных рейсов превысит допандемийный

По оценке российского вице-премьера, он может превысить 150 тыс. человек

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы ожидаем, что в сочетании с регулярными рейсами и чартерным сообщением, туристический поток превысит допандемийный уровень и составит более 150 тыс. туристов, которые будут приезжать отдыхать в уникальных климатических условиях", - сказал он.

Ранее вице-премьер сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой. По его словам, соответствующая директива дана компании "Аэрофлот".