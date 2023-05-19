Губернатор Липецкой области вручил награды летчикам, принимающим участие в СВО

Игорь Артамонов также поздравил с юбилеем региональный авиацентр

ЛИПЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил в пятницу награды летчикам и персоналу липецкого авиацентра, принимающим участие в проведении специальной военной операции (СВО).

Авиацентру 19 мая исполнилось 70 лет. "Поздравил личный состав авиацентра с праздником, вручил награды, личный состав выполняет задачи в рамках СВО, гордимся нашими отважными пилотами, штурманами, инженерами - всеми, кто бережет мир в небе и на земле", - написал по итогам посещения Артамонов в своем официальном Telegram-канале.

Он назвал юбилей авиацентра важной датой для всего региона. "Липецкие асы славятся своими подвигами и служением Родине, в авиацентре проходили подготовку космонавты и летчики, среди которых 43 Героя России и Советского Союза", - напомнил Артамонов. В наше время, продолжил он, авиацентр остается кузницей кадров для военно-воздушных сил. "Здесь готовят не только пилотов, но и самолеты, липецкие летчики испытывают и обкатывают самую современную технику одними из первых в стране", - заметил Артамонов.