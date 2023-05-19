19 мая, 13:56

В Новой Каховке сократили время действия комендантского часа

С 19 мая он будет длиться с 21:30 до 05:00

ГЕНИЧЕСК, 19 мая. /ТАСС/. Действие комендантского часа в Новой Каховке Херсонской области сокращено на один час, с 19 мая он будет длиться с 21:30 до 05:00, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"С 19 мая распоряжением главы ВГА (военно-гражданской администрации - прим. ТАСС) в Новокаховском городском округе установлены новые временные границы действия комендантского часа: с 21:30 до 05:00", - отмечается в сообщении.

С 20 апреля комендантский час в Новой Каховке действовал с 20:30 до 05:00. 

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