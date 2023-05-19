В ФАДН заявили, что план по реализации стратегии нацполитики в ЛНР и Запорожье почти готов

По словам руководителя агентства Игоря Баранова, в новых субъектах страны также предстоит масштабная работа по перерегистрации национальных культурных объединений и НКО, которые осуществляют деятельность в сфере нацполитики

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Разработка плана реализации стратегии государственной национальной политики практически завершена в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

"Совместно с коллегами разрабатываем план реализации стратегии государственной национальной политики в новых субъектах. В Луганской Народной Республике и Запорожской области, например, эта работа практически завершена", - сказал он, выступая в пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством президента России Владимира Путина.

По его словам, также в новых регионах ФАДН предстоит масштабная работа по перерегистрации национальных культурных объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в сфере нацполитики.

"Следующим этапом станет оказание содействия их проектной деятельности. Для решения этих задач создаем филиалы подведомственного нам Дома народов России. В Донецкой Народной Республике он уже начал свою работу", - уточнил Баринов.

Предприняты конкретные шаги, сообщил глава ФАДН, и по созданию во всех новых регионах, опираясь на уже имеющийся актив, реестровых казачьих обществ. По его словам, конечная цель - интеграция этих организаций во Всероссийское казачье общество (ВсКО).

Баринов также напомнил, что в соответствии с указанием президента ведется работа по созданию межрегиональных управлений федерального агентства. "В этом вопросе мы нашли полную поддержку председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Территориальный орган позволит повысить эффективность и оперативное взаимодействие, почувствовать ситуацию, что называется, на земле, оказывать правовую, методическую и практическую помощь нашим новым коллегам", - заключил глава ФАДН.