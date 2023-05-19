19 мая, 13:58

Соборную мечеть в Крыму планируется открыть через 3-4 месяца

Зампредседателя Совета крымских татар при главе Республики Крым Чингиз Якубов отметил, что строительство находится на завершающей стадии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Строительство Соборной мечети в Крыму практически завершено, она может быть открыта через три-четыре месяца, сообщил в Пятигорске зампредседателя Совета крымских татар при главе Республики Крым, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов на заседании Совета по межнациональным отношениям.

В ходе заседания совета президент РФ Владимир Путин поручил скорее завершить строительство Соборной мечети, отметив, что об этом мечтали "многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму".

"Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения <…>. Уже посажены деревья, уже все очертания готовы и на завершающей стадии строительства. <…> Я думаю, осталось совсем немного, месяца три-четыре", - сказал Якубов.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. 

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