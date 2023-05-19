Около 70 тыс. жителей Татарстана примут участие в первой в РФ федеральной фиджитал-лиге

Школьный этап соревнований планируется организовать уже в конце осени - начале зимы

ТАСС, 19 мая. Около 70 тыс. школьников и студентов Татарстана смогут поучаствовать в первой в России федеральной фиджитал-лиге для детей и молодежи, которую запускает "Движение Первых". Соревнования пройдут на трех уровнях, а школьный этап планируется провести уже в конце осени - начале зимы этого года, сообщили в пятницу в пресс-службе движения в Татарстане.

"Около 70 тыс. представителей республики смогут принять участие в соревнованиях фиджитал-лиги "Первых". Соревнования пройдут на трех уровнях. Школьный этап планируется провести уже в конце осени - начале зимы этого года, республиканский - в феврале 2024 года, а затем участники встретятся на Всероссийском финале в дни "Игр будущего", - говорится в сообщении.

Поясняется, что организаторы намерены запустить две лиги: первую - для учащихся средней школы, а вторую - для учащихся старшей школы и студентов колледжей. Соревнования планируется провести по трем дисциплинам: FIFA Volta и мини-футбол (в командах по семь человек); NBA2K и баскетбол 3 на 3 (в командах четыре человека); Dota 2/Counter-Strike и лазертаг/пейнтбол (в командах по пять человек). Первые тестовые фиджитал-игры состоятся летом во время летних смен движения.

Фиджитал - это новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года и представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Команда принимает участие сразу в двух форматах - физическом и цифровом.

Первая в России фиджитал-лига "Первых" будет организована "Движением Первых" совместно с Министерством спорта РФ, Всероссийской федерацией фиджитал-спорта, Дирекцией социальных и спортивных проектов и Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. Для участия каждой команде нужно будет пройти открытую регистрацию на сайте будьвдвижении.рф.

"Движение Первых" - это российское движение детей и молодежи, созданное по инициативе участницы конкурса "Большая перемена" Дианы Красовской и одобренное президентом России Владимиром Путиным. Оно дает возможности участвовать в мероприятиях и организовывать свои, а также запускать проекты по 12 направлениям - образование, наука, труд и профессия, культура, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология, туризм. Еще одно направление - "Родной язык, национальная культура, традиции" - запускается в Татарстане.