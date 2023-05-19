Московская область стала самой упоминаемой в СМИ в контексте нацпроектов в апреле

Также чаще других регионов упоминались Краснодарский край и Свердловская область

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Московская область, а также Краснодарский край и Свердловская область в апреле 2023 года чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте национальных проектов. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Московская область по результатам прошлого месяца была третьей в рейтинге. В апреле регион показал лучший среди регионов результат в 7,2 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали голосование по 248 объектам в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, планы по ремонту более 650 участков дорог, а также закупка в медицинские организации новых аппаратов для диагностики новообразований кожных покровов.

Вторым по числу упоминаний стал Краснодарский край (был первым в марте, в апреле результат 6,6 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о строительстве экопромышленного парка для утилизации отходов, о планах молодых предпринимателей представить 50 проектов на новом потоке бизнес-акселератора в проекте "Воронка инновационных стартапов", а также об организации более 400 дополнительных гостиничных номеров летом в курортных районах Краснодарского края за счет субсидирования строительства модульных отелей.

Тройку финалистов замыкает Свердловская область (5,9 тыс. сообщений), которая в марте была второй в рейтинге. Как отмечают в "Медиалогии", главными темами в апреле стали участие области во всероссийском онлайн-голосовании по выбору городских пространств для благоустройства, открытие модернизированной библиотеки в Екатеринбурге, а также реализация в Нижнем Тагиле мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на газовое при государственной поддержке в виде субсидии в размере до 225 тыс. рублей на один дом.