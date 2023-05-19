В Самарской области ограничили посещение лесничеств из-за ликвидации очагов шелкопряда

Ограничение будет действовать в Кошкинском и Шигонском лесничествах с 23 по 31 мая

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Самарской области ограничили посещение Кошкинского и Шигонского лесничеств, в которых будут проводиться мероприятия по ликвидации очагов непарного тутового шелкопряда. Соответствующий приказ размещен на сайте правительства Самарской области.

"Приказываю: ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ, за исключением проведения лесозащитных мероприятий на участках Кошкинского, Шигонского лесничеств Самарской области в период с 23 мая 2023 года по 31 мая 2023 года включительно. Установить месторасположение участков леса, в которых будут осуществлены мероприятия по ликвидации очагов непарного тутового шелкопряда наземным и авиационным способом", - говорится в документе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

На период ограничений в лесничествах также запрещается выгуливать животных, собирать лекарственные травы, ягоды и грибы. Департаменту лесного хозяйства министерства необходимо принять меры по сохранению источников питьевой воды от попадания инсектицида, не допускать его распространения за пределы обрабатываемых участков.

В приказе также указано, что при наземной обработке планируется охватить около 9,2 тыс. га, при авиационной - более 18,2 тыс. га.