Подорвавшегося на мине жителя Белгородской области перевели из реанимации в общую палату

Мужчине ампутировали стопу правой ноги, его состояние оценивается как стабильное

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Медики перевели из реанимации в общую палату 54-летнего жителя села Черемошного Белгородского района, который 17 мая подорвался на украинской противопехотной мине "Лепесток" во время покоса травы. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Мужчина находился в реанимации городской больницы №2 в течение суток, а вчера был переведен в отделение", - цитирует пресс-служба главврача больницы Романа Проценко.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное, угрозы для жизни нет.

В среду 54-летний житель села Черемошного Белгородского района подорвался на украинской противопехотной мине "Лепесток", когда косил траву в овраге. Врачи ампутировали ему стопу правой ноги.