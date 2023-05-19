19 мая, 14:42

Подорвавшегося на мине жителя Белгородской области перевели из реанимации в общую палату

Мужчине ампутировали стопу правой ноги, его состояние оценивается как стабильное

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Медики перевели из реанимации в общую палату 54-летнего жителя села Черемошного Белгородского района, который 17 мая подорвался на украинской противопехотной мине "Лепесток" во время покоса травы. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Мужчина находился в реанимации городской больницы №2 в течение суток, а вчера был переведен в отделение", - цитирует пресс-служба главврача больницы Романа Проценко.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное, угрозы для жизни нет.

В среду 54-летний житель села Черемошного Белгородского района подорвался на украинской противопехотной мине "Лепесток", когда косил траву в овраге. Врачи ампутировали ему стопу правой ноги. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация