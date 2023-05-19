В России ежегодно регистрируют более 500 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал вакцинацию главной мерой профилактики клещевого энцефалита

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число ежегодно регистрируемых обращений за медпомощью из-за укусов клещей в России превышает 500 тыс., сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По словам специалистов, сейчас почти во всех регионах сезон активности клещей. Ежегодно в России регистрируется более 500 тыс. обращений граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей - переносчиков нескольких опасных для человека инфекционных болезней, в первую очередь, клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза", - приводит его комментарий пресс-служба Минздрава России.

Главная мера профилактики клещевого энцефалита - вакцинация, отметил министр. Ее рекомендуют тем, кто проживает или временно находится на эндемичных территориях. Россиянам стоит помнить и о других мерах профилактики, рекомендованных специалистами, это использование на природе закрытой одежды, регулярных само- и взаимные осмотры, добавил он. Нужно помнить о том, что при укусе клеща важно обратиться в ближайший травмпункт.

"При этом, заразиться вирусом клещевого энцефалита можно не только через клещей, но и при употреблении сырого молока, поэтому необходимо употреблять этот продукт только после кипячения", - отметил министр, чей комментарий приводит пресс-служба Минздрава.