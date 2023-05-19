ВЦИОМ: две трети россиян считают, что многонациональность делает страну сильнее

По данным опроса, больше половины респондентов считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Почти 70% опрошенных россиян считают, что многонациональность делает страну сильней. Такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил в пятницу руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Анкетирование проходило 16 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"68% россиян считают, что тот факт, что Россия - это многонациональная страна, делает страну сильнее",- сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Семья семей: межнациональное согласие в России".

По словам Мамонова, социологи отмечают два тренда: тренд гармонизации межнациональных отношений и тренд специальной военной операции, "когда мы видим проявление переосмысления многих сторон нашей действительности". "Мы отчетливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Мы видим увеличение этой группы людей. Про конфликтность говорят всего 9%", - сказал Мамонов.

По его данным, 66% опрошенных, безусловно, не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности, 25% - скорее не испытывают. "В сумме - 91% заявляют о том, что им это чувство незнакомо", - сказал социолог. 86% опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей в их области, республике или крае доброжелательные. 69% участников опроса хорошо относятся к мигрантам, негативную оценку дали 18% респондентов.

Мамонов отметил, что внешнее давление на Россию сейчас оказывает обратное действие. "Оно способствует мобилизации общества. Этот фактор скорее работает на мобилизацию", - сказал Мамонов.

Член Общественной палаты РФ Александр Асафов считает, что несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. "Работа по разрушению межнационального согласия продолжается десятилетиями. Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку", - сказал Асафов.