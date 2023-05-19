Медведев отметил, что полярники РФ активно противодействуют недружественными акциям Запада

Заместитель председателя Совбеза России поздравил с Днем полярника представителей профессии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днем полярника представителей профессии, отметив их роль в активном противодействии недружественным акциям западных стран. Поздравление зачитал руководитель дирекции Северного морского пути (СМП) Росатома Вячеслав Рукша на открытии 10-й годовщины празднования Дня полярника в Москве.

"Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днем полярника. Ваше призвание и дело всей жизни - самоотверженная работа в освоении труднодоступных территорий Арктики и Антарктики. <...> Сегодня вы активно противодействуете недружественным акциям западных стран, способствуете развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в Арктике, уделяете особое внимание развитию Северного морского пути, созданию современной транспортной инфраструктуры и передовых систем логистики", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что нынешнее поколение полярников достойно продолжает традиции своих легендарных предшественников, "делает все для приумножения огромного потенциала полярных территорий, сохранения их уникальной экосистемы". "Эти задачи - приоритет для нашего государства, и вы вносите значимый вклад в их решение", - добавил он.

Медведев указал, что реализация целого ряда важных программ, направленных на укрепление безопасности и обороноспособности страны, наращивание присутствия России в высоких широтах, является безусловной заслугой полярников.

Зампред Совета безопасности выразил уверенность, что "профессионализм, целеустремленность, ответственность и выдержка станут для всех российских полярников залогом новых открытий и свершений".

Медведев пожелал полярникам сил и энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго.